مصابون بحادث طعن في لندن... والشرطة البريطانية: الهجوم إرهابي

2020/02/02 | 19:08

اخبار السعودية )- أعلنت الشرطة البريطانية أنها قتلت شخصاً طعن عدداً من الأشخاص في لندن، مشيرة إلى أن للحادث «طبيعة إرهابية».

وأظهرت صور، جرى تداولها على مواقع تواصل اجتماعي، سيارات للشرطة والإسعاف، كما حلّقت مروحيات في سماء المنطقة.

وقالت الشرطة عبر حسابها على موقع تويتر «حتى الآن، نعتقد أن العديد من الاشخاص تعرضوا للطعن»، مضيفة «ندرس ملابسات» هذا العمل «الذي اعتبر أنه مرتبط بالإرهاب».

ودعت «اسكوتلنديارد» المواطنين إلى تجنب التوجّه إلى مسرح الجريمة.

وكانت لندن شهدت في الأعوام الماضية هجمات إرهابية أسفرت عن وقوع قتلى.

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