2020/02/02 | 19:08

اخبار السعودية )- قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن «للشعب الفلسطيني الحق بالازدهار».

وأضاف كوشنر، الذي يُعتبر مهندس خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية، التي تم كشف النقاب عنها يوم (الثلاثاء) الماضي، في تصريح لقناة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، أن «خطة السلام المُقَدّمة هي السبيل لتحقيق هذا الازدهار».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوشنر: خطة السلام الأميركية هي السبيل لتحقيق الازدهار للفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوشنر: خطة السلام الأميركية هي السبيل لتحقيق الازدهار للفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).