2020/02/02 | 22:44

اخبار السعودية )- قالت مسؤولة أممية، إن الأزمة الحالية في اليمن تنموية، وليست إنسانية، مؤكدة على ضرورة تفعيل الشراكة الاستراتيجية على الأرض بين كافة المنظمات التنموية، التي تسعى لتحقيق الاستقرار في اليمن عبر التحول من المشاريع الإغاثية إلى مشاريع التنمية والإعمار.جاء ذلك على لسان نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ناهد حسين، في سياق لقائها المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في مقر البرنامج بالرياض الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولة أممية: الأزمة في اليمن تنموية وليست إنسانية) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولة أممية: الأزمة في اليمن تنموية وليست إنسانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).