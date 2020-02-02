نتنياهو يقول إن إسرائيل تستعد لفيروس كورونا «الذي لا يمكن تجنبه»

2020/02/02 | 22:44

اخبار السعودية )- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، أن إسرائيل تستعد لحالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، معتبراً أنه «لا يمكن تجنبها» مع انتشار المرض في أنحاء العالم.وقال نتنياهو، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، «هدفنا الأول هو تأجيل وصول الفيروس إلى إسرائيل...وأقول تأجيل لأن وصوله أمر لا يمكن تجنبه».وأضاف أثناء لقاء مع الوزراء وكبار مسؤولي الصحة لمناقشة استعداد إسرائيل: «بعد ذلك سنحدد ونعالج ونعزل ونتعامل مع المصابين».

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