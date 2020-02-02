شاهد... الإمارات تضيء معالمها بألوان العلم الصيني تضامناً مع بكين في مواجهة «كورونا»

2020/02/02 | 23:15

اخبار السعودية )- أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع الصين، التي تواجه انتشار فيروس «كورونا» المستجد، عبر إضاءة معالمها الشهيرة بألوان العلم الصيني.

وتم إضاءة «برج خليفة»، أطول ناطحة سحاب في العالم، ومبنى برج العرب في دبي مساء اليوم (الأحد) بألوان العلم الصيني.

وفي أبوظبي، تم إضاءة مبنى شركة «بترول أبوظبي» الوطنية، ومبنى «الكابيتال جيت»، وسوق أبوظبي العالمي، وفندق قصر الإمارات، وجسر الشيخ زايد، بعلم الصين.

وفي مدينة العين، تم إضاءة استاد الشيخ هزاع بن زايد الرياضي بالألوان نفسها.

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