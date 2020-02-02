تفاصيل خطة الإنقاذ المالي «المؤلمة» التي سينتهجها لبنان

2020/02/02 | 23:15

اخبار السعودية )- دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، في مسودة اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الأحد)، إلى خفض معدلات الفائدة، وإعادة رسملة المصارف، في إطار خطة إنقاذية طارئة تتضمن «خطوات مؤلمة» لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد.ومسودة البيان الوزاري، الذي جاء في 17 صفحة، ووافقت عليه لجنة وزارية يوم (السبت)، لا تزال بانتظار الحصول على ثقة البرلمان.ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى يوم (الاثنين) لإجراء القراءة النهائية.

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