2020/02/03 | 01:19

اخبار السعودية )- أصيبت امرأة برصاص الشرطة في مدينة غنت البلجيكية، اليوم (الأحد)، إثر طعنها اثنين من المارّة بسكّين مما أسفر عن إصابتهما بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى.وأكّدت السلطات البلجيكية بحسب ما نقلته وسائل إعلام محليّة، أنّ لا مؤشّرات "حالية" على ارتباط الهجوم بالإرهاب.وقالت صحيفة "هيت لاتست نيوس"، إنّ المهاجمة أصيبت بيدها برصاص الشرطة في حين أصيب ضحيتاها بطعنات سكين استدعت نقلهما إلى المستشفى لكنّ حياتهما ليست في خطر.وقالت متحدثة باسم مكتب المدّعي العام لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الشرطة ومكتب المدّعي العام في شرق فلاندرز يحقّقان في الحادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة البلجيكية تطلق النار على امرأة طعنت شخصين بسكين) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة البلجيكية تطلق النار على امرأة طعنت شخصين بسكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).