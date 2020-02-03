2020/02/03 | 02:21

اخبار السعودية )- خرج آلاف العراقيين في مسيرات حاشدة بالعاصمة بغداد ومدن أخرى، أمس، رافضين تكليف محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الوزراء نظراً لعدم مطابقته المواصفات التي حددها مسبقاً قادة الحراك الشعبي، ومنها: «ألا يكون شخصية جدلية، ولا يتجاوز عمره 55 عاماً، وألا يحمل جنسية مزدوجة، وأن يكون مستقلاً، ولم يسبق له أن تسلّم أي منصب وزاري».

وامتلأت ساحة التحرير وسط العاصمة بحشود رددت هتاف: «يا توفيق...



هذا الشعب لا يريدك»، فيما حمل بعض المتظاهرين صوراً لعلاوي وقد رُسمت على وجهه إشارة «إكس» باللون الأحمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسيرات ترفض تكليف علاوي... والصدر يصعّد ضد «الحراك») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسيرات ترفض تكليف علاوي... والصدر يصعّد ضد «الحراك») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).