بوادر تصعيد روسي ـ تركي في شمال غربي سوريا

2020/02/03 | 02:21

اخبار السعودية )- عبَرت تعزيزات عسكرية تركية ضخمة الحدود مع الشمال السوري أمس.وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن مائتي شاحنة وآلية عسكرية دخلت إلى محافظتي حلب وإدلب الواقعتين في شمال غربي سوريا منذ الصباح، ووصفها بأنها «أضخم تعزيزات تستقدمها القوات التركية إلى المنطقة».

وذكر المرصد أن معلومات تتردد عن احتمال إعلان «أوتوستراد حلب - اللاذقية» منطقة عسكرية من قبل القوات التركية، عادّاً الأمر «تصعيداً تركياً كبيراً مع الروس».

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