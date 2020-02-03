العراق.. علاوي أمام الاختبار الصعب ومهلة من الحراك

2020/02/03 | 07:33

اخبار السعودية )- في الوقت الذي امتلأت فيه ساحة التحرير في العاصمة العراقية أمس الأحد بمسيرات رافضة لرئيس الوزراء المكلف حديثاً محمد توفيق علاوي، أمهلت مجموعات من المحتجين علاوي أياماً معدودة للاستقالة.في حين بدا

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