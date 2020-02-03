أنصار الصدر يعتدون على متظاهري بغداد.. والمحتجون: باقون

2020/02/03 | 08:04

اخبار السعودية )- نشر محتجون عراقيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكدون فيه تعرضهم للاعتداء من أنصار التيار الصدري، أو من يعرفون بـ"أصحاب القبعات الزرقاء" في ساحة التحرير وتحديداً بجانب "المطعم

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