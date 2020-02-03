2020/02/03 | 10:08

اخبار السعودية )- شهدت احتجاجات العراق منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر الماضي محطات دامية، حيث ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا على أيدي مسلحين مجهولين أو تابعين للقوى الأمنية إلى المئات.لكن العدد الدقيق يبدو حائراً بين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (287 أم 556.. عدد قتلى الاحتجاجات في العراق حائر) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (287 أم 556.. عدد قتلى الاحتجاجات في العراق حائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).