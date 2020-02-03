رئيس الوزراء الياباني: سنتخذ خطوات لإبعاد «كورونا» عن الألعاب الأولمبية

2020/02/03 | 12:09

اخبار السعودية )- قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي اليوم (الاثنين) إن حكومة بلاده ستبقى على اتصال وثيق مع كل الأطراف المعنية لضمان عدم تأثير انتشار فيروس كورونا على دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

وقالت سيكو هاشيموتو وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية إن منظمي الدورة الصيفية المقبلة طوكيو 2020 لا يفكرون في إلغائها، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال آبي أمام لجنة برلمانية: «سنبقى على اتصال وثيق مع الجميع بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة وإبعاد تأثير فيروس كورونا عن الألعاب الأولمبية».

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