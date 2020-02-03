صور... مستشفى أقامته الصين في 8 أيام يستقبل مرضى «كورونا»

2020/02/03 | 13:11

اخبار السعودية )- انتهت الصين من بناء مستشفى جديد لمرضى فيروس «كورونا» المتحور الجديد في مدينة ووهان وسط البلاد، حيث بدأ ظهور الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 360 شخصاً حتى الآن في الصين، وفقاً لما أعلنته السلطات اليوم (الاثنين).

وتم بناء مستشفى هوشنشان في أقل من أسبوعين، في إطار الجهود السريعة للغاية التي بذلتها السلطات لاحتواء تفشي المرض الذي بلغ عدد حالات الإصابة به في الصين حتى الآن أكثر من 17 ألف حالة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

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