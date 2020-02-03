سوق الأسهم الصينية تخسر 420 مليار دولار بسبب «كورونا»

2020/02/03 | 13:11

اخبار السعودية )- أغلقت بورصتا الصين القارية اليوم (الاثنين) على تراجع تجاوز السبعة في المائة في أسوأ انخفاض يومي منذ صيف 2005.في أسواق تسودها حالة ذعر من وباء فيروس «كورونا» المستجد.وتسببت المخاوف من انتشار فيروس «كورونا» في موجة بيع بأولى جلسات التداول في سوق الأسهم الصينية بعد عطلة العام القمري الجديد ليتكبد المؤشر الرئيسي خسائر بلغت 420 مليار دولار (الدولار = 6.9040 يوان صيني) اليوم (الاثنين).

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