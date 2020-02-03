2020/02/03 | 13:45

اخبار السعودية )- في أول تعليق لإقليم كردستان العراق حول تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة، أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، أن "ما يهم حكومة الإقليم الآن هو تنفيذ

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