ثلاثة أرباع الكنديين يرفضون تحمل تكاليف حماية الأمير هاري وميغان

2020/02/03 | 15:14

اخبار السعودية )- أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية الكنديين ما زالوا لا يرغبون في تحمل دولتهم تكاليف حماية دوق سا**** الأمير هاري وزوجته ميغان.وقالت أغلبية من شملهم الاستطلاع إنهم لا يرغبون في تحمل كندا تكاليف حماية هاري وميغان لأنهما لا يقيمان في كندا بصفتهما ممثلين للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وقد استقر هاري وميغان في مقاطعة بريتش كولومبيا بكندا عقب أن تخليا عن مهامهما الرسمية الملكية الشهر الماضي.

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