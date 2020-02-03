الصين: أميركا لا تقدم أي مساعدة بشأن «كورونا» بل تنشر الذعر

2020/02/03 | 15:14

اخبار السعودية )- قالت الصين إن الولايات المتحدة لم تقدم أي مساعدة «ملموسة» خلال أزمة تفشي فيروس «كورونا» المتحور الجديد، وبدلاً من ذلك تعمل على «نشر الذعر».

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