محتجو العراق يجددون رفض علاوي.. قبعات حمراء مقابل الزرقاء

2020/02/03 | 17:53

اخبار السعودية )- بعد أن طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، أنصاره بالتعاون مع قوات الأمن العراقية لإعادة فتح المدارس والشوارع التي أغلقها المحتجون على تكليف محمد توفيق علاوي، رئيساً للوزراء في البلاد، نفذ

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