على وقع الاحتجاج..علاوي يبدأ مشاورات تشكيل حكومة العراق

2020/02/03 | 17:53

اخبار السعودية )- على وقع الاحتجاجات المتواصلة في مختلف المدن العراقية رفضاً لتسمية محمد توفيق علاوي رئيساً للوزراء، بدأ علاوي، الاثنين، مشاورات تشكيل الحكومة بلقاءات مع قوى سياسية عدة، وفق ما نقلته قناة "السومرية" عن

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