بعد نزول أنصار الصدر.. 5 قتلى في احتجاجات العراق

2020/02/03 | 19:57

اخبار السعودية )- أكدت مصادر لــ"العربية"، الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى تظاهرات العراق اليوم إلى 5، فيما أعلنت مصادر أمنية عراقية، مقتل محتج طعناً باشتباك بين المتظاهرين وأصحاب القبعات الزرقاء جنوب بغداد، نقلا عن "فرانس

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