"مليونية طارئة" إلى بغداد.. وهجوم فجراً للقبعات الزرقاء

2020/02/04 | 07:14

اخبار السعودية )- دعا إتحاد جامعات بغداد إلى "مليونية طارئة" تنطلق الثلاثاء، من وزارة التعليم العالي في العاصمة العراقية إلى ساحة التحرير.تأتي تلك الدعوة بعد أن سقط الإثنين 5 قتلى في صفوف المحتجين، بحسب ما أفادت مصادر

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