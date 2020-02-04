كتل نيابية تطلق يد علاوي في تشكيل حكومة العراق المقبلة

2020/02/04 | 10:50

اخبار السعودية )- بالتزامن مع الاحتجاجات الرافضة لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، التقى عدد من الكتل النيابية العراقية برئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، مساء الاثنين، مؤكدين على إعطائه الحرية الكاملة في اختيار

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