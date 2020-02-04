بغداد تنتظر مليونية طلابها.. وقطع جسور في الناصرية

2020/02/04 | 12:53

اخبار السعودية )- دعا اتحاد جامعات بغداد إلى "مليونية طارئة" تنطلق الثلاثاء، من وزارة التعليم العالي في العاصمة العراقية إلى ساحة التحرير.في حين أفادت وسائل اعلام محلية بقطع المحتجين 3 جسور في مدينة الناصرية، مركز

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