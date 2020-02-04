2020/02/04 | 15:28

اخبار السعودية )- توافد آلاف الطلاب العراقيون، الثلاثاء، إلى ساحة التحرير وسط بغداد تلبية لدعوة اتحاد جامعات بغداد إلى "مليونية طارئة" تنطلق من وزارة التعليم العالي إلى العاصمة العراقية.وتعالت الأصوات في "نفق التحرير"

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