رئيس الوزراء العراقي المكلف يلتقي محتجين مناهضين للحكومة

2020/02/05 | 17:14

اخبار السعودية )- التقى رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي عشرات من ممثلي الاحتجاجات المطلبية التي تشهدها بغداد ومدن جنوبية ذات الغالبية الشيعية، منذ تشرين الأول/أكتوبر، حسبما نقل أحد الحضور الأربعاء.ويطالب

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