أنصار مقتدى الصدر يهاجمون المتظاهرين في النجف

2020/02/05 | 19:18

اخبار السعودية )- هاجم أنصار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، المتظاهرين في مدينة النجف العراقية، الأربعاء، وأوقعوا بهم عشرات الإصابات.وقام أنصار الصدر المعروفون بـ "أصحاب القبعات الزرقاء"، بإضرام النيران في خيم

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