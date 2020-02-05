6 قتلى في النجف جراء اشتباكات بين أنصار الصدر والمتظاهرين

2020/02/05 | 21:53

اخبار السعودية )- وقع عدد من القتلى والجرحى، اليوم الأربعاء، في النجف (جنوب العراق) جراء الاشتباكات بين أنصار مقتدى الصدر والمتظاهرين.وأكد "مركز جرائم الحرب" مقتل 6 متظاهرين "بسبب استخدام الميليشيات أسلحة خفيفة

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