2020/02/06 | 14:52

اخبار السعودية )- قضى لاعب المنتخب الوطني العراقي للكاراتيه، خليل إبراهيم خليل، الخميس، متأثراً بجراحه نتيجة أحداث تظاهرات محافظات النجف، ليلة الأربعاء.وشهدت محافظة النجف الليلة الماضية حرق خيم المتظاهرين في ساحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل لاعب منتخب العراق للكاراتيه بهجوم أنصار الصدر) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل لاعب منتخب العراق للكاراتيه بهجوم أنصار الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).