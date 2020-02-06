علاوي يتعهد بالتحقيق في الانتهاكات ضد متظاهري العراق

2020/02/06 | 16:54

اخبار السعودية )- تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد علاوي، بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال التظاهرات.وقال: "سنحقق في الانتهاكات".هذا ولم تمنع اعتداءات الميليشيات وأتباع الصدر على المحتجين في النجف،

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