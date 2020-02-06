أنصار مقتدى الصدر يطلقون الرصاص على متظاهري كربلاء

2020/02/06 | 17:56

اخبار السعودية )- اقتحم أنصار الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر، الخميس، ساحة المتظاهرين في وسط كربلاء، وأطلقوا الرصاص عليهم، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.وذكرت قناة "السومرية" على الإنترنت إن القوات الأمنية باتت تسيطر

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