بومبيو: على حكومة العراق محاكمة قتلة المتظاهرين بالنجف

2020/02/07 | 05:18

اخبار السعودية )- أدان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعمال العنف التي حصلت مؤخراً بحق المتظاهرين في النجف على يد الميليشيات.ودعا بومبيو للسماح "للمتظاهرين السلميين ضد النفوذ الإيراني بالتظاهر"، مطالباً الحكومة

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