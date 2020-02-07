بومبيو: يجب محاكمة قتلة المتظاهرين في النجف

2020/02/07 | 06:51

اخبار السعودية )- أدان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعمال العنف التي طالت مؤخراً المتظاهرين في النجف على يد الميليشيات.ودعا إلى السماح "للمحتجين السلميين ضد النفوذ الإيراني بالتظاهر"، مطالباً الحكومة العراقية

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