2020/02/07 | 06:51
(اخبار السعودية)- أدان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعمال العنف التي طالت مؤخراً المتظاهرين في النجف على يد الميليشيات.
ودعا إلى السماح "للمحتجين السلميين ضد النفوذ الإيراني بالتظاهر"، مطالباً الحكومة العراقية
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ودعا إلى السماح "للمحتجين السلميين ضد النفوذ الإيراني بالتظاهر"، مطالباً الحكومة العراقية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: يجب محاكمة قتلة المتظاهرين في النجف) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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