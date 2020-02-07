ذي قار تمهل حكومة العراق أسبوعا.. وتلوح بمليونية ببغداد

2020/02/07 | 07:53

اخبار السعودية )- أمهلت محافظة ذي قار جنوب البلاد، حكومة تصريف الأعمال في العراق أسبوعاً من أجل إجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس وزراء مستقل بعيداً عن الأحزاب السياسية.وهدد عدد من نشطاء الحراك في المحافظة الجنوبية

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