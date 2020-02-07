2020/02/07 | 10:59

اخبار السعودية )- أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الخميس، أن قتل المتظاهرين واستخدام القوة لترهيبهم وتفريقهم، جريمة فاضحة، مشدداً على أن مطالب المواطنين لا يمكن قمعها ولا معالجتها باستخدام القوة، بحسب

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