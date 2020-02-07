2020/02/07 | 12:32

اخبار السعودية )- شهدت محافظة ذي قار الجمعة مسيرات طلابية رفعت خلالها هتافات ضد إيران وضد تكليف رئيس الوزراء محمد علاوي.وتعالت أصوات المعتصمين، منددة باختيار علاوي، ملمحين إلى انصياع السياسيين لما تريده "الشقيقة" أو

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