السيستاني: على الأمن كشف المعتدين على متظاهري النجف

2020/02/07 | 13:37

اخبار السعودية )- ندد المرجع الأعلى للشيعة في العراق، علي السيستاني الجمعة بالعنف الذي أودى بحياة محتجين في مدينة النجف جنوب البلاد هذا الأسبوع.وقال إن أي حكومة عراقية جديدة يجب أن تحظى بثقة الشعب ومساندته.كما دعا

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