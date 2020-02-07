متظاهرو بغداد يهتفون ضد علاوي.. وكربلاء تلاقيهم

2020/02/07 | 15:10

اخبار السعودية )- توافد مئات المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد الجمعة للتنديد مجدداً بتكليف محمد علاوي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وجاب المحتجون ساحة التحرير فرحين بمسيرات حاشدة هاتفين باسم "السيستاني"، بعد

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