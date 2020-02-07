دماء سالت في النجف.. والمحافظ يؤكد: سنكشف الملابسات

2020/02/07 | 17:14

اخبار السعودية )- بعد مقتل 8 أشخاص على الأقل في اشتباكات بمدينة النجف جنوب غربي العاصمة العراقية الأربعاء عقب اجتياح أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لعدد من الخيم المنصوبة، أكد محافظ المدينة، لؤي جواد الياسري،

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