العراق.. أكثر من 500 قتيل منذ بدء التظاهرات

2020/02/07 | 20:19

اخبار السعودية )- قتل 543 شخصاً على الأقل منذ بداية التظاهرات بالعراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التي تطالب برحيل الطبقة السياسة الحاكمة المتهمة بالفساد، والتي ووجهت بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي

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