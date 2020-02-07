مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: 543 قتيلا منذ بدء الحراك

2020/02/07 | 23:56

اخبار السعودية )- قتل 543 شخصاً على الأقل في العراق، بينهم 276 في بغداد وحدها، منذ بداية التظاهرات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي ووجهت بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والاغتيالات، وفق ما أفادت

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