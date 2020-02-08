العراق.. التيار الصدري يتعهد للمتظاهرين بسحب عناصره

2020/02/08 | 03:32

اخبار السعودية )- بعد أحداث دامية شهدتها مختلف ساحات التظاهر في العراق إثر اشتباكات بين عناصر القبعات الزرقاء الموالين لمقتدى الصدر والمتظاهرين، قدم التيار الصدري وعودا بسحب جميع عناصره من ساحات التظاهر.واتخذ القرار

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