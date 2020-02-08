محتجو النجف يتمسكون برحيل القبعات الزرق.. وتنديد بالقمع

2020/02/08 | 07:40

اخبار السعودية )- جدد المتظاهرون في النجف فجر السبت في بيان رفضهم لاختيار محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة، معتبرين أنه شخصية جدلية غير مطابقة لشروط ساحات التظاهر لرئاسة الحكومة الانتقالية.كما قرأ المتظاهرون

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