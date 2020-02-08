طوق حماية ضد أنصار الصدر ببغداد.. وكربلاء تهتف ضد إيران

2020/02/08 | 11:17

اخبار السعودية )- تجددت المسيرات والاحتجاجات في عدد من المناطق العراقية، السبت، للتنديد باعتداءات أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على المتظاهرين قبل يومين، وتجديد رفض تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة.فقد عمد

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