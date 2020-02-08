متظاهرو بغداد يناشدون الأمم المتحدة.. واشتباك في بابل

2020/02/08 | 17:10

اخبار السعودية )- شهدت ساحة التحرير وسط بغداد، السبت، فعاليات طلابية عدة، وسط استمرار الاعتصام الرافض لتكليف، وزير الاتصالات السابق، محمد علاوي، تشكيل الحكومة، ورفضاً للانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون في النجف

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