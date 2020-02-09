محتجو الناصرية بالعراق.. إضراب عن العمل وقطع للجسور

2020/02/09 | 00:54

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية" والحدث" في ساعة متأخرة من ليل السبت، بأن معتصمي الناصرية جنوب العراق، أعلنوا الإضراب عن العمل وغلق الجسور وطالبوا بإقالة قائد الشرطة.كما أفاد مراسلنا نقلا عن قائد شرطة ذي قار قوله

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