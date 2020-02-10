2020/02/10 | 13:03

اخبار السعودية )- أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، بدر الزيادي، الاثنين، أن فرنسا وألمانيا وأستراليا قدمت طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.وقال الزيادي إن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا وألمانيا وأستراليا تطلب سحب قواتها من العراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا وألمانيا وأستراليا تطلب سحب قواتها من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).