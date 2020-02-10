قوات أميركية تصل قاعدة عين الأسد بالأنبار لتعزيز أمنها

2020/02/10 | 14:36

اخبار السعودية )- وصلت فرق عسكرية أميركية كبيرة إلى قاعدة عين الأسد في غرب الأنبار العراقية، حسب ما أكدته اليوم الاثنين مصادر عسكرية وعشائرية متطابقة لمراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في العراق.وقالت المصادر إن هذه الفرق

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