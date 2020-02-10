العراق ينفي انسحاب قوات أميركية أو غربية من البلاد

2020/02/10 | 14:36

اخبار السعودية )- نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق انسحاب القوات الأميركية من قواعد في البلاد، وأكدت أيضا أن أيا من دول التحالف لم تطلب الانسحاب من قواعد عراقية.وفي وقت سابق الاثنين، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في

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