البنتاغون: القصف الإيراني لعين الأسد أصاب 109 من جنودنا

2020/02/11 | 07:08

اخبار السعودية )- أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن عدد العسكريين الأميركيين الذين أصيبوا بارتجاج في الدماغ جرّاء الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران على قاعدة عين الأسد في غرب العراق مطلع يناير ارتفع إلى 109 جنود، أي

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